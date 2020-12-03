Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье»

Роскомнадзор направил Facebook запрос с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье», заблокированному ранее без объяснения причин», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского СМИ. «Это недопустимо, поскольку нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье», о чем проинформировать Роскомнадзор», – заключили в ведомстве.

Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.