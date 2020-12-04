Нефтепродукты разлились в акватории Севастополя при утилизации корабля

В Севастополе специалисты Росприроднадзора зафиксировали загрязнение Черного моря недалеко от порта, нефтепродукты разлились на площади около 85 тыс. кв. метров, сообщили в ведомстве.

Инспекторы службы обследовали акваторию и водоохранную зону, обнаружив на поверхности воды радужные пятна и пленку. В шести точках были взяты пробы, говорится в Facebook Росприроднадзора.

Как отмечается в сообщении, неподалеку от нефтяного пятна проводилась разделка большого противолодочного корабля «Керчь». Начальник участка, на котором производилась утилизация судна, сообщил, что вода с остатками топлива попала в море. Специалисты Росприроднадзора устанавливают сумму ущерба, нанесенного акватории Черного моря.

В октябре крупный разлив нефтепродутов произошел в акватории Находки.

Ранее после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе при производстве работ возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды.