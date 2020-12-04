Песков ответил на вопрос о новом назначении Чубайса

Президент России Владимир Путин пока не подписывал документов о новом назначении Анатолия Чубайса, покинувшего пост главы Роснано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока каких-либо подписанных им (Путиным) документов о назначении Чубайса не было», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что новое место работы Анатолия Чубайса может быть связано с сокращением углеродных выбросов в атмосферу и другими вопросами выполнения Парижского соглашения по климату.

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.