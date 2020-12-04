Онищенко сказал, кому в числе первых необходимо сделать прививку от коронавируса

Людям в возрасте от 18 до 60 лет с эндокринными заболеваниями также в числе первых необходимо было дать доступ к записи на вакцинацию от COVID-19, потому что они находятся в зоне риска, заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя открытие записи на вакцинацию в Москве.

Заместитель мэра Москвы Анастасии Ракова рассказала, что в столице открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. При этом уточняется, что в первую очередь она будет доступна работникам медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб.

«Конечно, прежде всего нам следовало бы вакцинировать людей старше 60 лет, но именно эта вакцина разрешена только в диапазоне от 18 до 60. То есть основная группа по медицинским показаниям не попадает под эту вакцинацию. Поэтому распределение первостепенно идет по профессиональному признаку. Сюда еще нужно бы добавить людей от 18 до 60, у которых есть проблемы с эндокринной системой, но не попадающие под учителей, врачей и госслужащих», – говорит Онищенко.

Депутат подчеркивает, что также в большой группе риска по профессиональному признаку находятся продавцы, но нужно понимать, что сейчас государство прежде всего сосредоточено на бюджетной сфере – людях, которые находятся на госбюджете.

«По мере того, как будет налаживаться производство вакцины, будет и расширяться список, кого следует провакцинировать. То есть следующие уже будут и продавцы, и работники транспорта тоже должны сюда попасть, особенно сотрудники метрополитена, которые тоже контактирует с большим количеством людей. А после того, как будут закончены испытания других кандидатов вакцин, приступим к вакцинации самой уязвимой группы – людей старшего возраста», – резюмировал собеседник.

Ранее онлайн-сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, благодаря которому выяснил, что почти каждый десятый россиянин готов привиться вакциной от коронавируса в ближайшее время. Причем среди однозначно готовых к вакцинации больше мужчин, чем женщин.