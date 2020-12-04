Ватикан дал характеристику ситуации в Донбассе

Ватикан поддерживает реализацию достигнутых соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, но не считает его простым «гражданским столкновением», заявил секретарь по отношения с государствами Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

«Что касается ситуации на Украине, то Святой престол поддерживает реализацию достигнутых соглашений и деятельность всех задействованных в этом сторон. Святой престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликты в сторон», – сказал иерарх в интервью ТАСС.

При этом, по его словам, это не означает, что Ватикан принимает интерпретации заинтересованных сторон и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины «гражданским столкновением».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не в состоянии обеспечить условия для урегулирования конфликта на востоке страны.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что без реализации решений, принятых на саммите в Париже, нет смысла проводить новую встречу «нормандской четверки».