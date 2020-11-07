Посол России призвал Германию и Францию отреагировать на действия Киева

Без реализации решений, принятых на саммите в Париже, нет смысла проводить новую встречу «нормандской четверки», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

В статье для Berliner Zeitung, посвященной грядущей годовщине саммита «нормандской четверки» в Париже, которая состоялась 9 декабря 2019 года, посол отметил, что с тех пор стороны конфликта в Донбассе провели обмен пленными, а также договорились о новом перемирии, оно соблюдается, «хоть и не стопроцентно». При этом прочие решения саммита, по его словам, так и не были реализованы, «виной чему является позиция украинского правительства», передает РИА «Новости».

Посол раскритиковал Киев за отказ от прямого диалога с Донбассом, указал, что украинские власти не закрепили в законодательстве «формулу Штайнмайера». Кроме того, Киев не способствует отводу сил на линии соприкосновения. Нечаев указал и на решение украинского парламента провести местные выборы 25 октября за исключением неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей.

Как заявил посол, «Киев занят только тем, чтобы критиковать комплекс мер, вместо того, чтобы его реализовывать». Он отметил, что на Украине прямо признаются, что минские соглашения нужны лишь для сохранения в силе санкций против России. Нечаев подверг критике и «дискриминационную» политику Украины по отношению к русскоговорящим.

Он подчеркнул, что позиция украинских властей «отодвигает вдаль новый нормандский саммит», ведь проводить его бессмысленно, пока не реализовали решения, принятые на саммите в Париже. «А до этого сейчас далеко», – заявил он, отметив, что Москва ждет от Германии и Франции реакции на поведение Киева. Как заявил посол, Киев должен признать «безальтернативность комплекса мер и всех договоренностей Парижа». Без этого «внутриукраинское урегулирование рискует оказаться в тупике».

В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция) согласились провести встречу на высшем уровне. Однако российский МИД опроверг это утверждение.