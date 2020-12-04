МИД России обвинил Латвию в карательной акции против русскоязычных СМИ

Агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии против русскоязычных журналистов является настоящей карательной акцией, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро «Спутник» в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения. (...) Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», – говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД России в соцсети Facebook.

«Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ. Надеемся также, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова. Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС», – заявили в МИД России.

Накануне на русскоязычных сотрудников Baltnews и Sputnik в Латвии завели уголовные дела под предлогом нарушения режима санкций Евросоюза. К журналистам пришли с обысками, конфисковали технику и средства связи, запретив им покидать территорию республики.

В постпредстве России при ОБСЕ подчеркнули, что действиями в отношении сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия Рига грубо нарушает обязательств ОБСЕ по свободе слова.

Похожая ситуация произошла в конце 2019 года в Эстонии, где сотрудники «Sputnik Эстония» получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Обосновывались эти действия санкциями ЕС от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.