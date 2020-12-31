Профессор сказал, надо ли после вакцинации носить маски

Вакцинация против коронавирусной инфекции не освобождает от необходимости носить маски, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, завкафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

«Нет. Более того, привился второй дозой, но маску носить не перестал, я бы ответил так. Ни одна вакцина ни от одного вируса не дает 100% гарантии, поэтому все противоэпидемические меры, которые носят общий характер, а маска здесь играет первостепенную роль, их никто не отменял. Даже если прошел второй этап и даже если есть антитела», – передает РИА «Новости» ответ Фомина в эфире «Вести ФМ» на вопрос, следует ли отказаться от медицинской маски после первого этапа вакцинации от COVID.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса. Кроме того она призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации.