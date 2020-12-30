Сенаторы США сорвали голосования по военному бюджету и выплатам из-за COVID Голикова призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации 30 декабря 2020, 03:58 Текст: Антон Антонов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. Она заявила, что «надо себя пожалеть» и «вокруг аппликации все-таки чуть потерпеть», причем «даже не потому что это вредно или полезно», просто «организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему». По ее словам, человек должен помочь своему организму, а не «загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», передает РИА «Новости». Напомним, она заявляла, что отказаться от употребления алкоголя следует в течение трех дней до и после вакцинации от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что можно выпить бокал шампанского.

Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Запечатленный на вирусном фото студент-медик рассказал подробности дежурства 29 декабря 2020, 16:15 Текст: Евгения Шестак

Один из студентов-медиков, запечатленных на вирусном фото во время дежурства у кровати тяжелобольного пациента с COVID-19, Расуль Назаров рассказал, что той ночью они успокаивали пациентку во время панической атаки, поскольку она срывала с себя кислородную маску. В соцсетях и СМИ активно обсуждают фото трех студентов-медиков, лежащих на полу рядом с кроватью больного в палате COVID-отделения. Снимок с монитора наблюдения прислала старшая медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №38 города Сосновый Бор Ленинградской области. По словам студента, той ночью его и еще двоих ребят вызвали, чтобы помочь женщине в отделении реанимации. Она запаниковала, что кислородная маска мешает ей дышать, и пыталась сорвать ее, передает RT. «Все началось в полночь. На тот момент у нас уже была отработана смена прошлого дня – с двух до восьми. Мы сдали свою смену, пришли новые ребята. Но работы было так много, что нам пришлось в два часа ночи снова выйти на работу. Когда женщина немного успокоилась, мы прилегли на пол, ведь он хоть немного холодный. На фото может показаться, что мы спим, но на самом деле мы лежали и наблюдали за пациентом, за мониторами», – рассказал Назаров. По его словам, состояние пациента похоже на панику утопающего. Он отметил, что пациентка была подключена к аппарату, который пассивно обеспечивает дыхание. «Женщина была в панике, ведь дыхание было затруднено и без кислородной маски уровень кислорода в крови сразу падал. И женщина не понимала тогда, что с ней происходит», – объяснил он. Студент рассказал, что они успокаивали женщину и держали кислородную маску, которую она постоянно пыталась сорвать. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Выяснилось, что студенты-медики, запечатленные на фото, приехали в начале декабря на практику от студотряда из Перми. Их зовут Расуль, Екатерина и Алексей. В больнице №38 города Сосновый Бор сообщили изданию «Подъем», что непременно отметят ребят. «Несмотря на то, что было уже около двух ночи, трое ребят отозвались на сообщение в чате, оделись и зашли в красную зону. Они находились с пациентом в палате, успокаивали его, присматривали, чтобы он не нанес себе вред. После этого пациент начал принимать кислородное лечение, пришел в норму. Сами они говорят, что не стали уходить из палаты, так как хотели удостовериться, что пациент спокойно спит и не вырывает аппаратуру. Они не спали, просто сели на пол и находились там до семи утра. В карантинных условиях в торжественной обстановке мы как-то эту бригаду поблагодарим и отметим», – заявили в больнице. Фотография, на которой студенты-медики дежурят у кровати тяжелобольного пациента, восхитила блогеров. В частности, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что лично для нее – это фотография 2020 года. «Для меня это снимок года. Врачи. Родненькие. Спасибо. От души», – написала Симоньян в Telegram. В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID 29 декабря 2020, 18:32

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Прошедшие вакцинацию от коронавируса москвичи смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины. «Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других», – подчеркнул Собянин. Ранее Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID 29 декабря 2020, 16:53

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Дэвид Хейманн заявил, что цель коронавируса – стать эндемиком. «Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным (заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. – прим. ВЗГЛЯД), как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», – сказал Хейманн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian При этом эксперт считает, у человечества есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим здоровьем позволят научиться жить с этим вирусом. Представитель ВОЗ Марк Райан также считает, что коронавирус станет эндемичным. По его словам, существование очень эффективной вакцины не гарантирует устранения заболевания. Он также считает, что следующая пандемия может быть более серьезной. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», – уточнил эксперт. Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он. Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя. «Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день», – заключил он. Ранее заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии. Клиника в «Сколково» решила привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19 29 декабря 2020, 11:11 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность, рассказал владелец медучреждения ГК «Медскан» Евгений Туголуков. «Да, почему нет. В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить», – ответил он на вопрос Forbes о планах «Хадасса Москва» привезти в страну иностранные вакцины. «Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», – добавили в пресс-службе компании. По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. «Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем – участия в ней «Хадассы», только после этого смогут начаться исследования», – пояснили в компании. Если все регистрации пройдут по плану, то испытания можно будет начать уже в конце февраля. Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Стало известно о состоянии больной COVID Фрейндлих 29 декабря 2020, 16:07 Текст: Ксения Панькова

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с коронавирусом, стабильно тяжелое, сообщили в медучреждении. «[Состояние] стабильно тяжелое, без ухудшений», – приводит ТАСС сообщение медучреждения. Накануне Фрейндлих и ее дочь были госпитализированы с коронавирусом. Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России сообщила, что Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии. Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле 29 декабря 2020, 21:32

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр. «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что либо дать своей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». В Москве продлили зимние каникулы для школьников 29 декабря 2020, 18:17

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. «Мы приняли следующие решения (...) Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года», – написал Собянин в своем блоге. Он также сообщил, что вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы. «Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения», – добавил мэр Москвы. Собянин отметил, что в период каникул дистанционных занятий у школьников не будет. «Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», – добавил он. По его словам, длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость коронавирусом на более низком уровне. «А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений», – заключил Собянин. Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что около 65% студентов в настоящее время обучаются дистанционно. В таком режиме работа идет почти в половине регионов России, в 40% российских вузов. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» испытали на добровольцах старше 60 лет 29 декабря 2020, 10:10

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Первую дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили все 150 человек в возрасте старше 60 лет, из них 89 человек получили вторую дозу препарата, сообщили в Роспотребнадзоре. Исследования в возрастной группе 60+ начались 21 ноября, когда были привиты первые участники испытаний. Добровольцы находились под наблюдением медиков. Вакцинация проводилась в группах из 30-40 человек с госпитализацией на сутки, передает РИА «Новости». Промежуточные результаты исследования ведомство опубликует в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода. «ЭпиВакКорона» – одна из двух (наряду со «Спутником V» Центра имени академика Н.Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Вакцину разработали в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». В Турции заявили о переговорах с Россией о производстве «Спутника V» 29 декабря 2020, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. «В период пандемии по различным вопросам у нас с Россией идет тесное сотрудничество, включая и вакцинацию наших граждан. Уважаемый президент России Владимир Путин касательно вакцины «Спутник V» сделал предложение нашему президенту. Президент дал приказ Минздраву, сразу был подписан протокол по сотрудничеству по вакцине. Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле, речь идет о поставке в одностороннем порядке вакцины и о совместном производстве этой вакцины», – передает слова турецкого министра ТАСС. Напомним, 9 декабря Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от COVID, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Российскую вакцину от COVID назвали «гибридным оружием» против Украины 29 декабря 2020, 19:36

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. «Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. Существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину. И есть еще одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Когда речь идет о российской вакцине, мы понимаем, что она является гибридным оружием против Украины», – цитирует Кулебу газета «День». В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». В Латвии ввели комендантский час в новогодние праздники 29 декабря 2020, 20:34 Текст: Абдулла Шакиров

Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час в новогодние праздники в связи с распространением коронавируса, сообщила Государственная канцелярия республики. Жители Латвии должны будут находиться дома с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января в промежутке между 22.00 и 5.00, передает агентство LETA. В Госканцелярии сообщили, что планов по ограничению поездок в дневное время пока нет. Точки продаж будут открыты с 6.00 до 21.00. В заведениях общепита еда и напитки будут доступны только на вынос. Ужесточают ограничения по COVID-19 и другие европейские страны. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января. Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству. Новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела Турция. Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в демонизации России в «войне вакцин» 29 декабря 2020, 22:59 Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил борьбу России против коронавируса и деятельность террористической организации «Исламское государство*». В комментарии, опубликованном на сайте МИДа, Захарова отметила, что «война вакцин» сопровождается «потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации». Для МИДа это «не стало откровением», но в министерстве шокированы тем, что «к этой практике» присоединился Боррель. Как пояснила Захарова, он «пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью» ИГ*, Боррель распространяет «фейковую информацию» и «демонизирует» российские СМИ. Боррель «демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», хотя сам же и «призывает к противодействию манипуляциям в медиа», заявила Захарова. МИД считает нападки Борреля «попыткой недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки». Москва потребовала от него объяснить «вводящие в заблуждение слова». В заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы, Боррель заявил, что российские СМИ якобы распространяют недостоверную информацию о западных вакцинах. По версии Борреля, эти сообщения направлены на страны, которым Россия хочет продавать свою вакцину. Как заявил Боррель, ИГ* «также использовало неразбериху в ситуации» с коронавирусом «для распространения своей собственной пропаганды». Напомним, Захарова заявила, что «война вакцин уже идет», в ней сила России заключается в правде об отечественных достижениях. «Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности – это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», – сказала Захарова. В России объяснили ограничения поставок «Спутника V» в США и Европу 29 декабря 2020, 21:28 Текст: Ксения Панькова

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин», – сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». При этом он отметил, что вакцину удастся поставить в Венгрию. «Сербия – также в ближайшее время объявим о хороших новостях по Сербии. Но с европейскими странами будем двигаться постепенно», – добавил Дмитриев. Глава РФПИ добавил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия, Африка. Ранее сообщалось, что в Аргентине начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации. Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.