Голикова объяснила совет об ограничении потребления алкоголя при вакцинации

Потребление алкоголя до и после вакцинации от коронавируса следует ограничить, однако о полном отказе речи не идет, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.

«Я бы призвала <…> очень внимательно прислушиваться к той официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», – приводит ее слова ТАСС.

Она уточнила, что отказаться от употребления алкоголя следует в течение трех дней до и после вакцинации от коронавируса. Вице-премьер добавила, что это важно для формирования иммунитета.

Также Голикова призвала россиян ограничить путешествия в праздники в регионы и страны с высокой заболеваемостью коронавирусом. «Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднования близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где уровень заболеваемости ковидом находится на очень высоком уровне», – сказала она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заявила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. В свою очередь руководитель Центра Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, что после вакцинации от коронавируса можно выпить один бокал шампанского.

Московский преподаватель, одним из первых записавшийся на вакцинацию от коронавируса, рассказал газете ВЗГЛЯД, что его попросили после вакцинации не употреблять алкоголь в течение двух-трех дней.

ВОЗ заявила, что употребление алкоголя может снизить иммунитет и сделать человека более уязвимым к заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию.