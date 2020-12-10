ВОЗ предупредила об опасности алкоголя при вакцинации

Употребление алкоголя может снизить иммунитет и сделать человека более уязвимым к заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

«Употребление алкоголя ассоциируется с широким кругом инфекционных и неинфекционных болезней и психических расстройств, которые могут сделать человека более уязвимым к COVID-19. В частности, алкоголь подвергает угрозе иммунную систему организма и усиливает риск негативных последствий для здоровья», – сказал Язаревич ТАСС.

ВОЗ советует следить за собственным здоровьем и призывает к здоровому питанию, отказу от курения и чрезмерного употребления алкоголя, отметил представитель организации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заявила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. В свою очередь руководитель Центра Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, что после вакцинации от коронавируса можно выпить один бокал шампанского.

Московский преподаватель, одним из первых записавшийся на вакцинацию от коронавируса, рассказал газете ВЗГЛЯД, что его попросили после вакцинации не употреблять алкоголь в течение двух-трех дней.