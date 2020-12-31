Рогозин на примере водки объяснил необходимость патентовать фразу «Поехали!»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объяснил на примере бутылки водки, зачем компания запатентовала знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали!» и другие космические бренды.

На странице Рогозина в Twitter один из подписчиков опубликовал фото бутылки водки под названием «Поехали!». По словам комментатора, новую водку представил Сыктывкарский ликеро-водочный завод.

Ну, «Поехали!» Сыктывкарский ЛВЗ уже представил на рынок новую водку. https://t.co/9Tnigz9JtN pic.twitter.com/nf44zExdDM — Simbiblis (@Simbiblis) December 31, 2020

«Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование «космических брендов». Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам», – ответил Рогозин.

В Роспатенте ранее рассказали, что Роскосмос хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком «Поехали!».

Действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко, комментируя намерение госкорпорации «Роскосмос» запатентовать высказывание Гагарина, заявил, что обозначение такого космического бренда, как, например, «Поехали!», следует использовать для товаров, связанных с ведением здорового образа жизни.