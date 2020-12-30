Яровая исполнила желание мальчика в рамках акции «Елка желаний»

Уроженец Камчатки пятилетний Влад получил на Новый год подарок в рамках всероссийской акции «Елка желаний», его желание исполнила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Влад на данный момент гостит у бабушки в Белгороде после сложного лечения в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Яровой.

«Сильный, смелый и жизнерадостный Владик, который, несмотря на испытания и трудности, как и все дети, умеет радоваться и верит в волшебство. На Новый год он мечтал получить электронный конструктор Логи-Блоки», – говорится в сообщении.

В Белгород из Москвы также были отправлены киндер-сюрпризы, роботы-трансформеры, и другие игрушки, подарки должны подоспеть к детям к Новому году.

«Ирина Яровая уже несколько месяцев заочно знакома с Владиком. Помогая организовывать его лечение, вице-спикер постоянно находится на связи с родителями малыша», – отмечается в сообщении.

Подарок ребенку вручили в тот момент, когда депутат разговаривала с ним и с его мамой через приложение Zoom.