A-321 экстренно сел в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле
30 декабря 2020, 15:45
Текст: Алексей Дегтярев
Самолет A-321, летевший из Симферополя, совершил экстренную посадку в Шереметьево, сообщили в экстренных службах Москвы.
Борт совершил посадку из-за трещины в лобовом стекле, пояснили в экстренных службах столицы РИА «Новости».
Источник ТАСС в авиационных службах пояснил, что пассажирский Airbus A321 направлялся из Симферополя в Москву. «У него трещина лобового стекла со стороны КВС (командира воздушного судна», – пояснил он.
Ранее в среду самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел из Калининграда в Петрозаводск, но вернулся в аэропорт отправления из-за технической неполадки.