В Общественной палате и МИД объяснили значение закона «О молодежной политике»

«Все общественные организации и органы власти, которые реализуют молодежную политику, сегодня стали счастливее», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Метелев, комментируя подписание Владимиром Путиным закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

«Принятый закон закрепляет такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения». Важно, что он повышает возраст молодежи до 35 дет, а значит, еще около 12 млн человек смогут пользоваться возможностями, созданными в стране для раскрытия потенциала молодых людей: получать гранты на свои проекты, участвовать в стажировках и профильных образовательных программах, форумах. Думаю, все те общественные организации и органы власти, которые реализуют молодежную политику, сегодня стали счастливее», – подчеркнул председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Метелев.

Собеседник также отметил, что в законе определены основные направления молодежной политики, которые могут и должны быть наполнены конкретными мерами поддержки в сфере предпринимательства, творческого, спортивного и волонтерского направлений. «Мы можем рассчитывать на повышение эффективности работы региональных и муниципальных властей. Они получат больше финансовых и политических ресурсов, а значит, проектов для молодежи также станет больше», – добавил Метелев.

В свою очередь председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков также ждет от нового закона позитивных последствий. «На федеральном уровне закрепляются основные механизмы содействия самореализации и развития молодежи, в том числе на международном треке», – подчеркнул Колпаков. Он также акцентировал внимание на значении статьи 13 закона, в которой упоминается международное молодежное сотрудничество. По мнению собеседника, в современном мире это приобретает особое значение.

«Благодаря закону создается понятная платформа взаимодействия молодежи и государства, площадка для обсуждений, идей и проектов», – заключил Колпаков.

Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике, который, в том числе, повышает возраст молодежи до 35 лет включительно, вместо нынешних «до 30 лет». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон регулирует права в сфере молодежной политики, закрепляет на федеральном уровне понятия, используемые в этой сфере, такие как «молодежь», «молодая семья», «молодые специалисты». Также вводится новое понятие – «специалист по работе с молодежью».

Кроме того, теперь к молодежи относятся россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно, а значит, численность молодежи в России увеличится более чем на 12 млн человек и должна превысить 41 миллион. Таким образом, больше граждан смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Цели и основные направления молодежной политики расширяются – теперь сюда относятся гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой и спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

25 декабря Госдума приняла закон о молодежной политике в России. Лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий сказал газете ВЗГЛЯД, что новая верхняя планка возраста молодежи позволит большему числу молодых россиян воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными молодежной политикой.