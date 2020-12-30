В Общественной палате и МИД объяснили значение закона «О молодежной политике»

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Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

Саудовская Аравия столкнулась в 2020 году с финансовыми трудностями REUTERS/Maxim Shemetov
Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну. Подробности...
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Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

Раньше Германия была главным партнером России в ЕС, теперь это главный критик Sputnik/Sergei Guneev/Kremlin/REUTERS
Под конец года Россия и Германия ввели очередные санкции друг против друга, что наглядно характеризует 2020-й в отношениях двух стран &#8722; он худший со времен падения Берлинской стены. Принимая в Москве представителей немецкой оппозиции, российская власть сама демонстрирует, что надежды на взаимопонимание с Берлином при канцлере Меркель больше нет. В 2021-м Меркель уйдет. Но тогда, скорее всего, станет еще хуже. Подробности...
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В создании лучших подводных лодок России возникли сложности

Атомные подводные лодки «Ясень-М» – самые совершенные подводные лодки ВМФ России mil.ru
Происходящая традиционно в конце года массовая передача новейшей военной техники Вооруженным силам России омрачилась досадным эпизодом. Сразу к трем новейшим и совершенным атомным подводным лодкам, в том числе носителю атомной торпеды «Посейдон», у ВМФ России возникли вопросы – и передача этих кораблей флоту была перенесена. В чем проблемы с этим важнейшим для нашей страны оружием? Подробности...
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Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

Телеканал РТ стал одной из главных мишеней латвийских спецслужб Илья Питалев/РИА «Новости»
Еще не так давно Латвия умоляла Москву не забирать полностью транзит из Прибалтики – а всего через несколько дней в стране арестовали журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Судя по реакции из России, происходящее может окончательно изменить политику Москвы по отношению к происходящему в прибалтийских странах. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Империю Романовых погубили мифы и слухи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая. Подробности...
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Почему гимн СССР – лучший для России

Андрей Веселов
Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
30 декабря исполняется двадцать лет с момента утверждения и первого исполнения нового-старого гимна России на музыку Александрова. Это советский гимн, и он стал частью «национального кода» – вместе с салатом оливье и романом «Война и мир». Подробности...
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Психологи по проблемам меньшинств убьют систему образования США

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Можно только посочувствовать американской элите, которая сегодня толпами бежит из Нью-Йорка, но с упорством маньяка продолжает голосовать за Демпартию и Байдена. Можно не сомневаться, что восемь, или в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское образование. Подробности...
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Что изменит уход Меркель

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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    В Общественной палате и МИД объяснили значение закона «О молодежной политике»

    30 декабря 2020, 13:36

    Текст: Ирина Яровая

    «Все общественные организации и органы власти, которые реализуют молодежную политику, сегодня стали счастливее», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Метелев, комментируя подписание Владимиром Путиным закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

    «Принятый закон закрепляет такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения». Важно, что он повышает возраст молодежи до 35 дет, а значит, еще около 12 млн человек смогут пользоваться возможностями, созданными в стране для раскрытия потенциала молодых людей: получать гранты на свои проекты, участвовать в стажировках и профильных образовательных программах, форумах. Думаю, все те общественные организации и органы власти, которые реализуют молодежную политику, сегодня стали счастливее», – подчеркнул председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Метелев.

    Собеседник также отметил, что в законе определены основные направления молодежной политики, которые могут и должны быть наполнены конкретными мерами поддержки в сфере предпринимательства, творческого, спортивного и волонтерского направлений. «Мы можем рассчитывать на повышение эффективности работы региональных и муниципальных властей. Они получат больше финансовых и политических ресурсов, а значит, проектов для молодежи также станет больше», – добавил Метелев.

    В свою очередь председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков также ждет от нового закона позитивных последствий. «На федеральном уровне закрепляются основные механизмы содействия самореализации и развития молодежи, в том числе на международном треке», – подчеркнул Колпаков. Он также акцентировал внимание на значении статьи 13 закона, в которой упоминается международное молодежное сотрудничество. По мнению собеседника, в современном мире это приобретает особое значение.

    «Благодаря закону создается понятная платформа взаимодействия молодежи и государства, площадка для обсуждений, идей и проектов», – заключил Колпаков.

    Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике, который, в том числе, повышает возраст молодежи до 35 лет включительно, вместо нынешних «до 30 лет». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Закон регулирует права в сфере молодежной политики, закрепляет на федеральном уровне понятия, используемые в этой сфере, такие как «молодежь», «молодая семья», «молодые специалисты». Также вводится новое понятие – «специалист по работе с молодежью».

    Кроме того, теперь к молодежи относятся россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно, а значит, численность молодежи в России увеличится более чем на 12 млн человек и должна превысить 41 миллион. Таким образом, больше граждан смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

    Цели и основные направления молодежной политики расширяются – теперь сюда относятся гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой и спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    25 декабря Госдума приняла закон о молодежной политике в России. Лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий сказал газете ВЗГЛЯД, что новая верхняя планка возраста молодежи позволит большему числу молодых россиян воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными молодежной политикой.


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