ВС России уничтожили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Подразделения ВС России нанесли комплексные удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры на Украине, цехам производства и складам беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщило Минобороны России.

Ведомство отметило, что действовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение и поразила личный состав и технику двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Хотень, Радьковка и Вольная Слобода в Сумской области. Потери противника: до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

В Харьковской области были атакованы формирования механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Григоровки, Цуповки, Приколотного, Новоужвиновки, Светличного и Борщевой.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Березовки, Староверовки, Червоного Оскола, Райгородка и Маяков. Противник потерял до 190 военнослужащих, боевую машину «Казак», бронеавтомобиль HMMWV, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Южная группировка улучшила положение по переднему краю, поразив формирования трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Славянска, Семеновки, Клинового, Кондратовки и Дружковки. Потери противника превысили 145 военнослужащих, уничтожены боевая машина «Новатор», 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение и атаковала силы пяти механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах Новоандреевки, Новотроицкого и Ивановки в Днепропетровской области, а также Нововодяного, Веровки, Андреевки и Доброполья в ДНР. По данным Минобороны, украинские формирования потеряли свыше 405 военнослужащих, две боевые машины «Казак», девять автомобилей и одну 122-мм гаубицу Д-30.

Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла удары по двум штурмовым, трем десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Шевякино и Просяной в Днепропетровской области, а также Васиновки, Тимошевки, Никольского и Червоного Яра в Запорожской области. Потери противника: 325 военнослужащих, бронетранспортер, три боевых бронированных машины и шесть автомобилей.

Группировка «Днепр» поразила личный состав и технику двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Малокатериновки, Антоновки, Димитрова, Григоровки, Новояковлевки и Орехова в Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 22 автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.

Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 228 893 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 837 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 71 183 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ логистическим центрам и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Ранее российские войска аналогичными средствами нанесли удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.

В конце августа российские войска нанесли скоординированные удары по ключевым узлам энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также по базам хранения беспилотников.