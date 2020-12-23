Возраст молодежи в России повысили до 35 лет

Госдума приняла закон о молодежной политике в России, которым в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно, вместо нынешних «до 30 лет».

К молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет включительно, и благодаря изменениям больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки от государства, передает РИА «Новости».

Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Устанавливаются и основные направления политики в этой сфере, среди них формирование патриотизма, поддержка молодых семей, молодежи в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем. Отдельное внимание будет уделено поддержке молодежного предпринимательства, социально важным инициативам молодых, а также содействию в трудоустройстве.

Также в проекте существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Один из авторов, вице-спикер Совфеда Галина Карелова, подчеркнула, что этот долгожданный законопроект развивает положения обновленной Конституции, в которой было закреплено понятие «молодежная политика». «Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества», – отметила Карелова.

Ранее лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий сказал газете ВЗГЛЯД, что новая верхняя планка возраста молодежи позволит большему числу молодых россиян воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными молодежной политикой.