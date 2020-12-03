Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

«В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ [«Государственная измена»], избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 января 2021 года», – передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Ранее ученого Александра Луканина из Томска заподозрили в попытке незаконно передать другому государству (Китаю) российские технологии. При этом источник утверждал, что «о разглашении гостайны речи не идет». Следователи ФСБ предъявили ученому обвинение в госизмене.