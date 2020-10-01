В России продлили программу туристического кешбэка Томского ученого заподозрили в попытке передать технологии за рубеж 1 октября 2020, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

В Томске задержали физика Александра Луканина по подозрению в попытке незаконно передать другому государству российские технологии, сообщил информированный источник. «О разглашении гостайны речи не идет», – сообщил источник «Интерфакса». Луканин в разные годы сотрудничал с Томский политехническим университетом и институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, участвовал в научных конференциях. Научными интересами ученого являются источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.

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