Томскому ученому предъявлено обвинение в госизмене

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене ученому из Томска Александру Луканину, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Александру Луканину предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Госизмена» в пользу одной из стран Азии», – сказал собеседник ТАСС.

Адвокат Дмитрий Мыльницын сообщил, что не в курсе, предъявлено ли обвинение Луканину или нет. Ранее юрист сообщал, что ученый отказался от его услуг.

Ранее источник сообщал, что суд в Томске отправил в СИЗО ученого Александра Луканина, задержанного ранее в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая.

Напомним, Луканина заподозрили в попытке незаконно передать другому государству российские технологии. При этом источник утверждал, что «о разглашении гостайны речи не идет».