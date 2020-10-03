Томского ученого арестовали по делу о госизмене в пользу Китая

Суд в Томске отправил в СИЗО ученого Александра Луканина, задержанного ранее в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Александра Александровича арестовали еще 30 сентября в Томске. Возможно, его уже этапировали в столицу. Его бывшая жена испытывает колоссальный стресс и уже четвертые сутки с момента его задержания не может найти супруга ни в томском следственном изоляторе, ни в московском», – приводит слова источника ТАСС.

Защита ученого заявила, что не располагает данными о местонахождении Луканина. «Мы не знаем, где он сейчас и какое обвинение ему предъявлено», – сказал адвокат.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания». «Правоохранительные органы в сопровождении сотрудников ФСБ провели обыск в томской квартире супруги ученого 29 сентября, после чего он был доставлен в следственный изолятор Томска», – рассказал источник, не уточнив подробностей, сославшись на гриф «совсекретно» в материалах уголовного дела.

Напомним, в четверг стало известно, что Луканина заподозрили в попытке незаконно передать другому государству российские технологии. При этом источник утверждал, что «о разглашении гостайны речи не идет».

Согласно данным из открытых источников, ранее 64-летний Луканин работал в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания, а после выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.