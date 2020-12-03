Мишустин раздал поручения губернаторам и производителям вакцин от коронавируса

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил производителям вакцин от коронавирусной инфекции лично следить за качеством изготовляемых препаратов.

«Производители продолжают масштабировать их выпуск и пытаться увеличить объемы. Обращаю ваше внимание – это ни в коем случае не должно сказаться на качестве производства вакцины. И здесь я просил бы вас лично контролировать весь процесс производства до выпуска в гражданский оборот», – обратился к производителям Мишустин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что чем лучше Россия пройдет этап вакцинации, там быстрее россияне смогут продолжить общаться без ограничений. «Весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни и сможем без опасения общаться с нашими родными, близкими людьми», – сказал Мишустин.

Премьер отметил, что необходимо в круглосуточном режиме контролировать все этапы доставки, хранения и распределения вакцин. Глава правительства подчеркнул, что российские регионы готовы к проведению вакцинации.

«Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию», – цитирует премьера ТАСС. Он поручил руководству регионов «оперативно завершить все необходимые мероприятия в установленные сроки» для проведения масштабной вакцинации.

«Возьмите организацию вакцинации под личный контроль, здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно», – сказал Мишустин, обращаясь к губернаторам.

Им необходимо контролировать все этапы, начиная с доставки, хранения в регионе, распределения по медицинским учреждениям, указал премьер. «Считаю, что это ваша персональная ответственность», – сказал он.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. В четверг мэр столицы Сергей Собянин заявил, что электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется в Москве 4 декабря, прививочные пункты по вакцинации заработают с 5 декабря.