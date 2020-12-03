Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»

Американский журнал Time, ежегодно называющий «Человека года», впервые выбрал победителя в номинации «Ребенок года» – им стала 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.

Издание в 2020 году совместно с каналом Nickelodeon выбрал Рао из 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет в категории «Ребенок года», которая, по мнению издания, должна служить «барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки», передает РИА «Новости».

«Последние 92 года журнал Time выбирал «Человека года». В 2019 году тогда 16-летняя Грета Тунберг стала самым молодым «Человеком года» и первым победителем младше 25 лет. Ее движение за борьбу с климатическими изменениями, на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дают понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и что они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению», – отмечает Time.

Комиссия отобрала в этом году пять финалистов. Эти дети «вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости», отмечает издание.

Победителем стала 15-летняя исследовательница. «Рао не только исследует научные инструменты – такие как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, – но и применяет их для решения проблем в повседневной жизни, таких как травля в интернете и загрязнение воды», отмечает журнал.

Каждый из пяти финалистов получит денежный приз от компании Viacom, которой принадлежит Nickelodeon.

Ранее Time представил номинацию «Женщина года», в которой представлены женщины, олицетворяющие облик столетия, начиная с 1920-х годов.

В 2019 году Time объявил «Человеком года» шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Газета ВЗГЛЯД писала, что скрывается за признанием Тунберг «Человеком года».