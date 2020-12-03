Путин призвал реализовать с общественниками конституционные права инвалидов

Гарантии прав инвалидов, закрепленные теперь в Конституции, необходимо реализовывать в тесном контакте с общественными объединениями, эти положения о социальной защите людей с инвалидностью основаны на полном и равном осуществлении их прав и недопустимости дискриминации, заявил президент Владимир Путин.

Путин напомнил в ходе встречи с представителями общественных организаций инвалидов, что «принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в Конституцию закрепили в том числе положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации», передает РИА «Новости».

Глава государства считает крайне важным то, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в Основной закон, стали именно представители общественных организаций.

Предложение провести данную встречу также прозвучало в ходе общения с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, упомянул он.

«Убежден, что именно так – в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми и появляются самые верные, выверенные и эффективные решения. И именно так – в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью – необходимо и реализовывать гарантии, закрепленные теперь в Конституции», – подчеркнул Путин.

Он призвал регионы сделать все возможное, чтобы «как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников», делать это «не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть».

Президент подчеркнул, что внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан «в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже напоминать-то не нужно».

Путин также указал на необходимость создания комфортной среды для жизни, отметив, что везде надо неукоснительно соблюдать безбарьерные требования.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить рынок сбыта для российских средств реабилитации инвалидов.