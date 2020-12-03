В АТОР порекомендовали провести новогодние каникулы дома

С эпидемиологической точки зрения россиянам следует провести новогодние праздники дома, не выезжая в другие города, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал россиян не ехать на предстоящие десятидневные новогодние праздники в культурную столицу России. Такая просьба властей связана с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекции в городе.

«Безопасным местом от коронавируса можно Австралию назвать или какие-то другие экзотичные места, но они нас к себе не пустят. А если рассуждать серьезно, то безопасных мест для туризма просто сейчас нет на планете. Заехав в какой-нибудь медвежий угол, где нет заболевших, турист сильно рискует, потому что если он случайно привезет эту болезнь с собой, то как будет лечиться – одному Богу известно», – говорит Канторович.

Эксперт объясняет, что в стране есть замечательные традиционные места, где туристы могут отлично провести время, например, посетив тур по «Золотому кольцу России», но при этом нужно помнить, что лечиться от нового коронавируса там просто негде.

«Исходя из этого все-таки с общечеловеческой точки зрения существует жизнь и здоровье – это первостепенно. Поэтому можно и дома в эти новогодние посидеть», – рекомендует собеседник.

По данным на 3 декабря в России более 2,3 млн заболевших коронавирусом, за минувшие сутки выявлено около 28,1 тыс. новых случаев заражения. Из них наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 7750, Санкт-Петербурге – 3692, Московской области – 1193.