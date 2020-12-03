В Госдуме подготовят новый проект вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи

Новый законопроект, направленный на защиту детей, будет разработан вместо отозванных ранее из Госдумы инициатив, касающихся порядка изъятия ребенка из семьи, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Оба закона отозваны, на этом остановились. Что же касается работы в будущем, ее необходимо строить, совместив и желание поддержать семью, и защиту ребенка. Нельзя разрывать: семью отдельно, ребенка отдельно. Необходимо решать вопрос, понимая, что ребенка надо защищать, особенно защищать от тех угроз, которые в жизни могут возникнуть, но не ценой разрушения семьи. ... А когда мы говорим об укреплении семьи и ее роли отдельно от ребенка, ... это не очень правильно», – уверен спикер, передает ТАСС со ссылкой на «Россию 24».

По словам Володина, после общественного обсуждения будет подготовлена другая законодательная инициатива. «Это будет новый законопроект. Мы говорили с нашими коллегами, кто себя посвятил этим темам: начните с разговора с родителями, с экспертным сообществом. Ну и конечно, надо исходить из того, что семья – это и родители, и бабушка, дедушка, и близкие родственники, и ребенок – это все вместе», – подчеркнул он.

В ноябре из Госдумы по совместному решению авторов для дальнейшей проработки были отозваны проекты законов, предусматривающие изменение порядка изъятия детей из семьи. Тогда же Володин заявил, что инициативы, затрагивающие права граждан, должны обсуждаться исключительно в очном формате, а рассмотрение профильным комитетом Госдумы законопроекта депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса об изъятии детей было проведено с нарушением регламента.