Володин отчитал Крашенинникова за порядок рассмотрения законопроекта об изъятии детей

Инициативы, затрагивающие права граждан, должны обсуждаться исключительно в очном формате, а рассмотрение профильным комитетом Госдумы законопроекта депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса об изъятии детей было проведено с нарушением регламента, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Когда мы выносим на обсуждение темы, затрагивающие граждан, их права, нам надо как можно больше вести диалог с тем, чтобы решение принималось эффективное. Тем более, мы никого бы не пугали. Но проблема заключается еще в том, что решение комитета было принято опросным путем. Мы вчера об этом говорили, все возмущены, считаем, что это недопустимо, Павел Владимирович [Крашенинников]. Уважаемые председатели комитетов, какие бы вопросы вы в будущем не рассматривали, но только очное участие депутатов, если речь идет о наших гражданах, если мы говорим о вопросах резонансных, о вопросах семьи, детей – они у нас очень важные», – передает его слова ТАСС.

Володин отметил, что по инициативе поступило множество обращений граждан. «Законодательная инициатива их не оставила равнодушными, к нам было много обращений и мы вынуждены были вмешаться, сняв этот законопроект с рассмотрения на Совете [Госдумы], потому что в принципе был нарушен регламент рассмотрения», – добавил он.

По словам спикера, члены Совета Думы просили комитет вести по данному проекту закона обсуждение с гражданским обществом, Общественной палатой, детским омбудсменом, родительским сообществом и регионами. «И только после этого мы могли бы уже обсуждать вопросы. Поэтому еще раз хочу обратиться к председателям комитетов, чтобы они более ответственно подходили к исполнению своих обязанностей. Надеюсь, что у нас больше такого не повторится», – подчеркнул Володин.

Он отметил, что до вынесения законодательной инициативы на рассмотрение нижней палаты необходимо его тщательное и всестороннее обсуждение. «Думаю, что ситуация, которая сложилась и вопрос, который мы рассматривали, должны нас заставить больше не повторять такого. Я надеюсь, что руководители комитетов слышат депутатов, потому что звонков от вас тоже было очень много», – заключил Володин.

Напомним, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что проекты законов, предусматривающие изменение порядка изъятия детей из семьи, отозваны из Госдумы по совместному решению авторов для дальнейшей проработки. Крашенинников пояснил, что речь идет о законопроекте, подготовленном им вместе с сенатором Андреем Клишасом, а также о пакете законопроектов, внесенном группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ранее отозванный из Госдумы законопроект о запрете забирать детей из семьи без решения суда нуждается в доработке до рассмотрения в первом чтении.