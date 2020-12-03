Комаровского возмутили «народные средства» против COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский возмутился некоторыми народными советами по борьбе с коронавирусом, предположив, что их дают люди с «пещерным уровнем» знаний о медицине.

В интервью Politeka Online, опубликованном на YouTube, Комаровский заявил, что значительная часть населения находится на пещерном уровне в плане медицинского образования. Отсюда, по его словам, идет привычка скупать в аптеках все подряд и следовать глупым советам.

«Вот сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это поможет не заболеть. Ну а тема дышать над спиртом, над самогонкой... Без этого вообще никак», – заявил Комаровский, передает «Царьград».

Он пояснил, что тяжесть заболевания зависит от того, как много частиц вируса человек вдохнет. Если вы находитесь на свежем воздухе, то «вирусы разводятся» потоками воздуха (как и в вентилируемом помещении или при сквозняке), и вероятность заразиться минимальна. Поэтому рекомендуется чаще проветривать квартиру.

Кроме того, в закрытых помещениях, где есть посторонние люди, надо обязательно носить маску, не пренебрегая правилами ее использования – своевременно менять и правильно снимать. «Будь моя воля, на каналах вечером сидели бы не депутаты, а специалисты по вентиляционным системам, которые бы рассказывали людям, какие системы проветривания есть, кроме сквозняка, и так далее», – отметил Комаровский.

Также медик выразил опасения по поводу чрезмерного внимания к коронавирусу. По его словам, такая фиксация на одной проблеме еще «аукнется и дифтерией, и корью, и коклюшем». «А сколько уже случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так вот опосредованно коронавирус погубит здоровье. То есть это и не будет напрямую связано с ним», – считает он.

Ранее Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе и рассказал, почему некоторые выздоровевшие пациенты верят в народные методы лечения. Он также назвал единственный способ не заболеть коронавирусом.