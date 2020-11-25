Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе и рассказал, почему некоторые выздоровевшие пациенты верят в народные методы лечения.

Так, по словам медика, часть заблуждений относится к способам передачи вируса. Так, в начале пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы. Другая часть ложной информации касается причины возникновения вируса. В частности, врач вспомнил фейки о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы, передает РИА «Новости».

При этом Комаровский подчеркнул, что сейчас главные мифы связаны с методами лечения COVID-19 и осложняются появлением «жутких экспертов», дающих советы по этому вопросу. «То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза», – возмутился медик.

Он отметил, что многие люди начинают верить в народные методы после того, как сами выздоравливают. Несмотря на то, что организм справляется с болезнью самостоятельно, они верят, что им помогло то или иное средство, и начинают распространять эту информацию в интернете.

За минувшие сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания.