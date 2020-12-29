В России объяснили ограничения поставок «Спутника V» в США и Европу Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле 29 декабря 2020, 21:32

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр. «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что либо дать своей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским 29 декабря 2020, 16:41

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учетом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, – это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним», – сказал Пушилин RT. Как отметил глава ДНР, Киев за шесть лет принял около 60 нормативно-правовых актов, противоречащих Минским соглашениям и нормам международного права. «Они стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», – сказал он. Пушилин заявил, что отсутствие политических действий со стороны Украины приводят к гибели военнослужащих ДНР в результате нарушений дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. По его словам, с 27 июля ДНР потеряла семь солдат. Он также отметил, что Украина нарушает режим прекращения огня каждый день, хоть уже и не с прежней интенсивностью. «Ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет – Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию», – подчеркнул Пушилин. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. Клиника в «Сколково» решила привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19 29 декабря 2020, 11:11 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность, рассказал владелец медучреждения ГК «Медскан» Евгений Туголуков. «Да, почему нет. В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить», – ответил он на вопрос Forbes о планах «Хадасса Москва» привезти в страну иностранные вакцины. «Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», – добавили в пресс-службе компании. По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. «Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем – участия в ней «Хадассы», только после этого смогут начаться исследования», – пояснили в компании. Если все регистрации пройдут по плану, то испытания можно будет начать уже в конце февраля. Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Добкин назвал Порошенко «крысой», а посольство США – Золотой Ордой 29 декабря 2020, 01:55

Фото: RT Россия/Youtube

Текст: Антон Антонов

Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин. Самого Порошенко он назвал «крысой». В интервью RT Добкин заявил, что украинские власти относятся к Донбассу «несправедливо, нечестно, ни по каким законам – ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным – никак не относятся». По его словам, «это отношение к чужим людям», что «всегда вызывает вопрос». «А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть – людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России», – приводит его слова РИА «Новости». Добкин рассказал, что на выборах голосовал за Зеленского, так как считал его «идеальным персонажем для Украины постмайданной». Однако Зеленский, по словам экс-мэра Харькова, «превратился в Петра Алексеевича». Добкин потребовал «вернуть» ему «того Зеленского, за которого голосовал». Он заявил: «Я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал». Как считает Добкин, «тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного», «обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко». Бывший мэр Харькова уверен в возможности нормализации отношений Украины и России. По его словам, «мир будет восстановлен». Он указал на важность для Украины рынков России и бывших стран СССР. По его словам, «там, где выгодно, как правило стараются не ругаться и обходить острые углы», ведь, «торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать», даже «ругаться сложно». Он полагает, что в будущем люди станут «удивляться, как могло быть такое время, когда мы ненавидели друг друга, убивали друг друга, как угодно говорите, но переживали плохие времена». Добкин считает, что реальной властью на Украине является «посольство США», а перемены во взглядах Зеленского объяснил «очень серьезным внешним влиянием». Добкин подчеркнул, что американцы, когда «им надо что-то продавить», «вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная – женщина и министр». Он сравнил отношения Киева и США со временами Золотой Орды: «В Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине». Добкин подчеркнул, что «там даже не посол, а временный поверенный, это как бы совсем не посол». Однако «этот человек, эта женщина (Кристина Квин), из-за того, что она представляет интересы США, она имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства». Напомним, политолог Руслан Бортник, комментируя смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса, высказал предположение, что Добкин как представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» может побороться за пост нового главы города. По мнению Бортника, «тот, кто сможет победить в Харькове, получит серьезнейший плацдарм для последующих парламентских и президентских выборов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев 28 декабря 2020, 23:41 Текст: Антон Антонов

Учитывая, что Запад «не дает» Украине вакцину от коронавируса, отказ от российской вакцины «Спутник V» является «спланированным уничтожением» народа страны, заявил сопредседатель украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. Рабинович считает, что Украине необходимо «вернуться к российской вакцине», если страна хочет «выйти из этой ситуации с коронавирусом». Он заявил: «Я вам по-людски скажу еще, если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит это спланированная операция по уничтожению украинского народа». Рабинович отметил «огромную работу» председателя политсовета партии Виктора Медведчука, который вел переговоры о вакцине в России. Рабинович высказал мнение, что Медведчуку «второй раз было тяжелее объяснять, почему не хотят спасать граждан Украины». «Я думаю, что еще ему огромное спасибо скажут», – приводит слова Рабиновича РИА «Новости» со ссылкой на канал «112 Украина». Напомним, Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Стало известно о состоянии больной COVID Фрейндлих 29 декабря 2020, 16:07 Текст: Ксения Панькова

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с коронавирусом, стабильно тяжелое, сообщили в медучреждении. «[Состояние] стабильно тяжелое, без ухудшений», – приводит ТАСС сообщение медучреждения. Накануне Фрейндлих и ее дочь были госпитализированы с коронавирусом. Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России сообщила, что Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии. Запечатленный на вирусном фото студент-медик рассказал подробности дежурства 29 декабря 2020, 16:15 Текст: Евгения Шестак

Один из студентов-медиков, запечатленных на вирусном фото во время дежурства у кровати тяжелобольного пациента с COVID-19, Расуль Назаров рассказал, что той ночью они успокаивали пациентку во время панической атаки, поскольку она срывала с себя кислородную маску. В соцсетях и СМИ активно обсуждают фото трех студентов-медиков, лежащих на полу рядом с кроватью больного в палате COVID-отделения. Снимок с монитора наблюдения прислала старшая медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №38 города Сосновый Бор Ленинградской области. По словам студента, той ночью его и еще двоих ребят вызвали, чтобы помочь женщине в отделении реанимации. Она запаниковала, что кислородная маска мешает ей дышать, и пыталась сорвать ее, передает RT. «Все началось в полночь. На тот момент у нас уже была отработана смена прошлого дня – с двух до восьми. Мы сдали свою смену, пришли новые ребята. Но работы было так много, что нам пришлось в два часа ночи снова выйти на работу. Когда женщина немного успокоилась, мы прилегли на пол, ведь он хоть немного холодный. На фото может показаться, что мы спим, но на самом деле мы лежали и наблюдали за пациентом, за мониторами», – рассказал Назаров. По его словам, состояние пациента похоже на панику утопающего. Он отметил, что пациентка была подключена к аппарату, который пассивно обеспечивает дыхание. «Женщина была в панике, ведь дыхание было затруднено и без кислородной маски уровень кислорода в крови сразу падал. И женщина не понимала тогда, что с ней происходит», – объяснил он. Студент рассказал, что они успокаивали женщину и держали кислородную маску, которую она постоянно пыталась сорвать. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Выяснилось, что студенты-медики, запечатленные на фото, приехали в начале декабря на практику от студотряда из Перми. Их зовут Расуль, Екатерина и Алексей. В больнице №38 города Сосновый Бор сообщили изданию «Подъем», что непременно отметят ребят. «Несмотря на то, что было уже около двух ночи, трое ребят отозвались на сообщение в чате, оделись и зашли в красную зону. Они находились с пациентом в палате, успокаивали его, присматривали, чтобы он не нанес себе вред. После этого пациент начал принимать кислородное лечение, пришел в норму. Сами они говорят, что не стали уходить из палаты, так как хотели удостовериться, что пациент спокойно спит и не вырывает аппаратуру. Они не спали, просто сели на пол и находились там до семи утра. В карантинных условиях в торжественной обстановке мы как-то эту бригаду поблагодарим и отметим», – заявили в больнице. Фотография, на которой студенты-медики дежурят у кровати тяжелобольного пациента, восхитила блогеров. В частности, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что лично для нее – это фотография 2020 года. «Для меня это снимок года. Врачи. Родненькие. Спасибо. От души», – написала Симоньян в Telegram. В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID 29 декабря 2020, 18:32

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Прошедшие вакцинацию от коронавируса москвичи смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины. «Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других», – подчеркнул Собянин. Ранее Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID 29 декабря 2020, 16:53

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Дэвид Хейманн заявил, что цель коронавируса – стать эндемиком. «Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным (заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. – прим. ВЗГЛЯД), как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», – сказал Хейманн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian При этом эксперт считает, у человечества есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим здоровьем позволят научиться жить с этим вирусом. Представитель ВОЗ Марк Райан также считает, что коронавирус станет эндемичным. По его словам, существование очень эффективной вакцины не гарантирует устранения заболевания. Он также считает, что следующая пандемия может быть более серьезной. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», – уточнил эксперт. Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он. Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя. «Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день», – заключил он. Ранее заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии. Молодой киевлянин задержан во Львове за ушанку с советской символикой 29 декабря 2020, 04:59 Текст: Антон Антонов

Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за то, что на его шапке-ушанке была советская символика, сообщила полиция Львовской области. В полицию сообщили, что в кафе находится человек, на шапке которого присутствует советская символика. Как рассказали правоохранители, «следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции» изъяла у 19-летнего жителя Киева «шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде». Открыто уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье – пять лет тюрьмы с конфискацией имущества, передает ТАСС. Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье 29 декабря 2020, 06:26 Текст: Антон Антонов

Закарпатский апелляционный суд сообщил, что арестовал имущество председателя Партии венгров Украины Василия Брензовича. Имущество было изъято при обыске у Брензовича – одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье. Арест наложен в связи с тем, что оно объявлено «вещественными доказательствами в уголовном производстве». Указано, что имущество арестовали «для установления всех обстоятельств совершенного преступления», передает ТАСС. 1 декабря обыски прошли у Брензовича, в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом. Фонд обвинили в возможном вмешательстве в политическую ситуацию в стране. ПВУ в ответ покинула первое после выборов заседание Закарпатского облсовета. Высказывалось мнение, что обыски вызваны отказом венгров от союза с партией «Слуга народа» – президентская партия никак не может сформировать коалицию в облсовете. ПВУ на местных выборах набрала 11,6% голосов, заняв четвертое место среди восьми прошедших в облсовет партий. Губернатор Закарпатской области Алексей Петров пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» испытали на добровольцах старше 60 лет 29 декабря 2020, 10:10

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Первую дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили все 150 человек в возрасте старше 60 лет, из них 89 человек получили вторую дозу препарата, сообщили в Роспотребнадзоре. Исследования в возрастной группе 60+ начались 21 ноября, когда были привиты первые участники испытаний. Добровольцы находились под наблюдением медиков. Вакцинация проводилась в группах из 30-40 человек с госпитализацией на сутки, передает РИА «Новости». Промежуточные результаты исследования ведомство опубликует в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода. «ЭпиВакКорона» – одна из двух (наряду со «Спутником V» Центра имени академика Н.Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Вакцину разработали в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». В Турции заявили о переговорах с Россией о производстве «Спутника V» 29 декабря 2020, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. «В период пандемии по различным вопросам у нас с Россией идет тесное сотрудничество, включая и вакцинацию наших граждан. Уважаемый президент России Владимир Путин касательно вакцины «Спутник V» сделал предложение нашему президенту. Президент дал приказ Минздраву, сразу был подписан протокол по сотрудничеству по вакцине. Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле, речь идет о поставке в одностороннем порядке вакцины и о совместном производстве этой вакцины», – передает слова турецкого министра ТАСС. Напомним, 9 декабря Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от COVID, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Российскую вакцину от COVID назвали «гибридным оружием» против Украины 29 декабря 2020, 19:36

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. «Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. Существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину. И есть еще одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Когда речь идет о российской вакцине, мы понимаем, что она является гибридным оружием против Украины», – цитирует Кулебу газета «День». В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».