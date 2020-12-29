Военный эксперт оценил видео с матерящимся российским спецназовцем в Сирии

«Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя видео с ругающимся матом на видео российским военным в Сирии.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram разместил короткий видеоролик, на котором российский солдат в Сирии с наездом обращается, выражаясь как отмечает автор поста на «великом и могучем», к снимающему его журналисту.

«Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – говорит Фельгенгауэр. Тем не менее, отвечая на вопрос, насколько это соответствует эвфемизму «Вежливые люди», который в 2014 году после событий «Крымской весны» начал использоваться применительно к российским военным, он ответил, что та операция была практически бескровной и там «можно было быть вежливым». В Сирии же, по словам собеседника, совсем другая ситуация – там военные находятся под постоянным психологическим стрессом, поскольку они знают, что в них могут выстрелить в любой момент.

«Находясь в такой стрессовой ситуации не только российские военные могут сказать такое журналистам. «Вежливые люди» просто были совсем в другой ситуации. Конечно, боец не должен был так отвечать. Хотя, по идее, с журналистами они вообще разговаривать не должны. В западных армиях это абсолютно соблюдается, хотя если подойти к западному военному, он вежливо ответит, что не уполномочен», – рассказывает эксперт.

При этом, по словам Фельгенгауэра, российские военные больше склонны разговаривать с журналистами, причем, включая зоны боевых действий, хотя этого делать, конечно, нельзя. Собеседник поясняет, что все комментарии должны давать пресс-службы, а бойцы и командиры «обязаны помалкивать». Причем такие правила действуют во всем мире, но нигде они полностью не работают.

«Когда у российских бойцов увольнение, они должны вести себя достойно. Но когда находятся на службе, то они вообще не должны с гражданскими взаимодействовать. Тем более с журналистами», – подытожил Фельгенгауэр.

В октябре 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.