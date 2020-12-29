Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье Совбез Карабаха захотел ввести запрет Facebook для руководства НКР Индекс Nikkei поднялся до самой высокой с 1990 года отметки 29 декабря 2020, 06:55 Текст: Антон Антонов

Ключевой индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи вырос до 27264,03 пункта, свидетельствуют данные торгов. Это самый высокий показатель с августа 1990 года. Nikkei вырос на 1,55% по сравнению с завершением торгов в понедельник. Это произошло на фоне резкого роста котировок в Нью-Йорке, который был вызван принятием в США пакета мер по стимулированию экономики. Ситуация на биржах в США повышает оптимизм инвесторов и в Токио, где растут в цене акции ведущих японских промышленных корпораций, передает ТАСС. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, в том числе пакет экономической помощи в 900 млрд долларов в связи с ситуацией с коронавирусом.

