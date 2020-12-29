Путин присвоил Векслеру звание заслуженного артиста России Анонсирован фильм о визите Путина в Сирию 29 декабря 2020, 00:24 Текст: Антон Антонов

Канал «Россия-1» сообщил, что покажет документальный фильм Евгения Поддубного о визите главы российского государства Владимира Путина в Сирию. Премьера запланирована на 7 января. В фильме обещают раскрыть, какие «легенды» обеспечивали визит и прикрывали маршрут передвижения Путина по Дамаску. В качестве основных «действующих лиц» фильма также указаны глава Минобороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и другие. «Насколько высока была вероятность угрозы безопасности первого лица государства в узких кварталах Старого города? Почему объектами для посещения были выбраны христианские святыни Дамаска?», – говорится в сообщении канала, который также обещал рассказать, «какое значение имела эта поездка не только для Сирии и Ближнего Востока, но и для России», передает ТАСС. Путин посетил Дамаск в январе. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.

Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о ВОВ 27 декабря 2020, 17:45

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. «Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», – сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. По его мнению, такие высказывания «сильно резанули не только слух, но и сердце не только [президента России Владимира] Путина, но и огромного количества ветеранов». «Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне – всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких», – уверен Песков. Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз. В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо. Президент Владимир Путин, комментируя эти его высказывания, заявил, что на двусторонних отношениях России и Украины такие заявления скажутся негативно. Путин также отметил, что и для самого Зеленского «ничего в этом хорошего нет». Песков раскрыл, что помогло урегулированию в Карабахе 27 декабря 2020, 15:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Поддержание президентом России Владимиром Путиным дружественных отношений с Азербайджаном и Арменией помогло достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании (ситуации в Нагорном Карабахе – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Он также отметил, что «в нашем регионе Россия и Турция являются крупнейшими странами, которые могут и должны вносить значимый вклад в дела безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтобы не было войны», передает РИА «Новости». По его словам, у Москвы и Анкары огромный комплекс двусторонних отношений. Взаимоотношения двух лидеров позволяют даже при разногласиях и конфликте интересов «выйти из ситуации гармонично». «Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие», – отметил пресс-секретарь. По его словам, в 2020 году активные боевые действия у наших границ мировое сообщество не должно допускать. «В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить», – добавил Песков. Он отметил, что этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении. «Мы никого не представляем (что должен был сказать Путин Баку и Еревану, чтобы остановить конфликт), потому что, действительно, президент занимался этим лично и много-много дней он провел с телефонной трубкой в руках», – сказал Песков. Общение, по его словам, было и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в регионе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российская военная полиция прибыла в сирийский район Айн-Иса для стабилизации ситуации 27 декабря 2020, 22:33 Текст: Алина Назарова

Дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. «Сегодня для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. ... Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – сообщил Сытник. По словам замруководителя центра, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе, передает ТАСС. В последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Российская сторона зафиксировала за сутки в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), среди которых в провинции Алеппо – два обстрела, в Идлибе – девять, Латакии – пять и в провинции Хама – пять. Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов в течение суток зафиксировано не было. 21 декабря боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. 20 декабря подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство*» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков. Сирийцы забросали камнями военный патруль США 28 декабря 2020, 19:48 Текст: Ксения Панькова

Сирийцы в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны забросали камнями военный патруль США, передает государственный телеканал САР Al-Ikhbariya. Отмечается, что жители преградили дорогу патрулю американских оккупантов около поселения Аль-Кахтания к востоку от города Камышлы и забросали его камнями, передает РИА «Новости». Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке арабской республики – в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. В декабре несколько реактивных снарядов разорвалось на территории военной базы США, расположенной на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ракетному обстрелу подвергся лагерь американских военных, находящийся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Как сообщил телеканал «Аль-Хадас», военнослужащие США совместно с курдскими бойцами из коалиции «Силы демократической Сирии» проводят зачистку местности вокруг нефтяного объекта. Песков заявил, что у Путина есть «иммунитет» от нападок 27 декабря 2020, 15:24 Текст: Ксения Панькова

Информационные атаки идут на президента России Владимира Путина с Запада и изнутри страны последние 20 лет, иммунитет на это у него сформирован, и на инсинуации он не станет реагировать как «трепетный юнец», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Во-первых, это не последние месяцы. Атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних 20 лет, и за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался. И он сам неоднократно говорил, что атаки атаками, главное, как человек работает. Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье – он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в ответ на вопрос об отношении президента к нападкам на него, активизировавшимся в последние месяцы, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что реагировать на это «эмоционально, как какой-то трепетный юнец», президент России не станет. «Путина таким представить себе просто невозможно. Он гораздо более устойчив, чем сила вот этих всех огрызаний кого-то там извне или тех, кто хочет его как-то уколоть», – сказал Песков. Ранее Песков заявил, что Путин привьется от коронавируса. По его словам, Путин сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей. Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником 27 декабря 2020, 01:00 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС в борьбе с коронавирусом, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске. Путин указал в поздравлении, что хочет «сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году – за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера», передает РИА «Новости». Также он особенно отметил участие МЧС «в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции». Российский лидер упомянул, что в 2020 году МЧС России отмечает свое 30-летие. Все это время неизменной и ключевой для сотрудников ведомства была самая главная задача, подчеркнул Путин, – надежно защищать граждан, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз. «Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество», – добавил он. Путин также указал, что оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС, Россия всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод: «Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом». «Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении (...) Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС», – сказал глава государства. Путин добавил, что сделано уже многое; в частности, укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях. «А это – противопожарная служба, воинско-спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС», – пояснил он. Путин призвал наращивать возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, «чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий», и «самое главное – сберечь жизни, жизни и здоровье людей». «Народ нашей страны гордится вами, уверен, что специалисты МЧС России и впредь будут достойно выполнять свою работу. Благодарю вас за службу», – добавил глава государства. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчика Блейка 26 декабря 2020, 14:53 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной советского разведчика Джорджа (Георгия) Блейка его родным и близким. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что за годы напряженной работы Блейк внес неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете. «Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», – добавил президент. Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщил, что агент советской разведки Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР по собственным убеждениям из британской секретной службы MI-6, скончался в субботу на 99-м году жизни. Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Он служил в MI-6, откуда перешел на сторону советской разведки. Более 20 лет Блейк был двойным агентом, передавая Москве секретные данные, разоблачившие британских разведчиков. В частности, от Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и информация об осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Лондон приговорил его за шпионаж к 42 годам заключения, однако он совершил побег и уехал в Союз, где ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За личное мужество», орденом Дружбы, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Про Блейка был снят художественно-документальный фильма «Выбор агента Блейка», в съемках которого принял участие сам агент. В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса 26 декабря 2020, 14:23 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Он сообщит сам», – ответил Песков РИА «Новости» после того, как стало известно, что исследования подтвердили безопасность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ранее Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» заявил, что президент России Владимир Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о прививке от коронавируса, также пресс-секретарь заверил, что каких-то эксклюзивных вакцин для Путина не разрабатывалось. Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прививке от коронавируса, заявил, что сделает ее, как только это станет возможным. В субботу Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Песков рассказал о графике Путина в праздники 27 декабря 2020, 10:30 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин не будет прерывать работу в праздничные дни, однако каких-то крупных мероприятий на следующей неделе пока не планируется, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Рабочие дни уже без каких-то крупных мероприятий. Но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются – совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники», – передает слова Пескова РИА «Новости». По словам представителя Кремля, у Путина на ближайшее время запланированы контакты с зарубежными лидерами, но заграничные поездки пока не ожидаются. «Сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», – сказал Песков. Ранее пресс-секретарь рассказал, как Путин встретит Новый год. В Россию из Сирии вернулись 19 детей 26 декабря 2020, 18:17 Текст: Ксения Панькова

Еще 19 детей из России в возрасте от трех до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. «Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от трех до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову. Уточняется, что сразу по прибытии все дети направлены в медицинское учреждение Москвы для прохождения необходимых профилактических осмотров. После того, как обследования будут завершены, а также выдержан период обязательного карантина, дети будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона Российской Федерации – Республику Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области. «Дети сначала были немножко напуганы, а потом, когда увидели снег, это было такое счастье. Кто-то озоровал, кто-то постарше просто присматривался – снег они увидели впервые. Конечно, сейчас самое главное, что дети дома. В ближайшие пару дней будет обследование, потом приедут родственники и надеюсь, по крайней мере я очень просила врачей, чтобы под Новый год дети оказались в теплой домашней обстановке», – подчеркнула омбудсмен. Уточняется, что в настоящий момент уже готовы документы на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев на территории Сирии. Кроме того, Кузнецова сообщила, что взяты пробы ДНК у 36 детей, которые находятся на территории Турции, для определения их причастности к российским гражданам. «Недавно стало известно, что российские дети могут находиться на территории Турции. Согласно полученной информации, они могли туда попасть, перейдя границу после выхода из сирийского лагеря Аль-Холь. В настоящий момент на территории Турецкой Республики взяты пробы у 36 детей», – заключила она. Напомним, в августе на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Министерства обороны России с 26 российскими детьми из Сирии. 7 сентября 2019 года в Москве приземлился самолет с российскими детьми, ранее обнаруженными в тюрьмах на территории Сирии. Кроме того, 10 июля спецборт МЧС России доставил в Москву более 30 российских детей, находившихся в иракских тюрьмах. Помимо того, в июне в Россию из Сирии прибыл самолет с пятью несовершеннолетними сиротами. Кремль объяснил, почему Путин пока не привился от COVID-19 28 декабря 2020, 13:32

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Тот факт, что президент Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, не отражается на доверии населения к российской вакцине от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, отражается ли «промедление Путина» на доверии к российской вакцине, передает РИА «Новости». «Никоим образом! Никакой связи мы здесь не усматриваем. А после заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, собственно, потом уже и президент примет решение, он об этом говорил», – сказал он. Представитель Кремля напомнил, что в регионах страны вакцинация уже началась. «Во все российские регионы уже направлены первые, а в ряд регионов и последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться», – добавил он. По словам Пескова, Путин не мог строить конкретные планы вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности «Спутник V» для лиц старше 60 лет. «Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», – сказал он. Пресс-секретарь добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации. Ранее Песков заявил, что президент России будет прививаться от коронавируса, он ждал завершения всех формальностей. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Путин присвоил Векслеру звание заслуженного артиста России 28 декабря 2020, 21:19 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин присвоил актеру Московского театра на Таганке Сергею Векслеру почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Госнаград также удостоены вице-президенты Российской академии наук Алексей Хохлов и Ирина Донник, а также заместитель президента РАН Владимир Иванов. «За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией» орденом Пирогова награждена академик Российской академии наук (РАН) Елена Голухова, – передает ТАСС, ссылаясь на указ президента. Орденом Пирогова также награжден замглавы минздрава России Евгений Камкин, кроме того, несколько чиновников и сотрудников компаний удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Послам России в Сирии и Узбекистане Александру Ефимову и Владимиру Тюрденеву будет вручен орден Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, а орден Дружбы – послу в Турции Алексею Ерхову. Путин и Си Цзиньпин подчеркнули единство подходов к отстаиванию исторической правды 28 декабря 2020, 17:48 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин с председателем Китая Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора подчеркнули единство подходов стран к отстаиванию исторической правды и итогов Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Кремля. «Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер. В контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне подчеркнуто единство подходов России и Китая к отстаиванию исторической правды и итогов войны», – говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора глав России и Китая отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавируса. Также указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин. «С учетом исполняющегося в 2021 году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации)», – отмечается в сообщении. Отдельное внимание, как отметили в пресс-службе, уделено проведению Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020–2021 годы «Выражена также готовность активизировать координацию шагов на международной арене в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабе», – добавили в Кремле. Ранее сообщалось, что главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в уходящем году. Песков заявил об отсутствии «завесы тайны» в жизни Путина 28 декабря 2020, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

В жизни президента Владимира Путина нет почти никакой завесы тайны, однако он предпочитает не раскрывать публично часть информации о своей частной жизни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Никакой завесы тайны практически не существует. Где он [Путин] живет и работает, всем прекрасно известно. Да, у него есть дочери. Кто они – он предпочитает не выпускать в публичное поле, он и сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием», – передает слова представителя Кремля ТАСС. Ранее Песков признался, что не имеет доступа к личным делам Путина. Членам Совбеза России запретили иметь счета за рубежом 28 декабря 2020, 20:42 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совета Безопасности России иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Указом вносится ряд изменений в положение о Совете безопасности России и положение об аппарате Совбеза, передает РИА «Новости». В частности, согласно указу, заместителем председателя Совета безопасности России, секретарем Совбеза России и членами СБ (в том числе постоянными) «могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства». Зампреду, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) также запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Путин указом уточнил определение Совета безопасности России, теперь в документе отмечается, что это конституционный совещательный орган, содействующий главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства. В предыдущей редакции положения о Совете безопасности, утвержденной президентским указом от 7 марта нынешнего года, СБ России определялся как конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку решений президента России по вопросам безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в обеспечении безопасности. Отмечается, что Совбез России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности. Также Совбез будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов России по исполнению решений президента, касающихся, в том числе, вопросов поддержания гражданского мира и согласия в стране, охране ее суверенитета, независимости и государственной целостности. Задачи Совбеза расширяются и в том, что он будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации. В число функций Совбеза включено рассмотрение этих же вопросов, а также вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории России и призывов к таким действиям. Кроме того, функциями СБ России обозначено рассмотрение вопросов о состоянии правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых мер по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, противодействию терроризму и экстремизму; подготовка проектов указов и распоряжений президента России по вопросам обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, организации обороны и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Ранее Путин подписал пакет законов, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства России или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.