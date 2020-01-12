Путин дал Асаду совет касательно Трампа

Президент России Владимир Путин во время визита в сирийскую столицу предложил Башару Асаду пригласить в Дамаск президента США Дональда Трампа. Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Во время визита Путина в Сирию, когда речь шла о проделанном апостолом Павлом пути к Дамаску, Асад пошутил, что «если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет все нормально».

Российский лидер в ответ на это предложил пригласить Трампа в Дамаск, сказав, что тот «справится». «Пригласите его, он приедет!» – приводит его слова ТАСС.

Асад выразил готовность пригласить американского лидера, на что Путин пообещал, что передаст приглашение Трампу.

Путин посетил Дамаск во вторник. Вместе с Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.