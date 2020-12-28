Гинцбург сказал, когда россияне смогут жить без ограничений по COVID Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca Голикова опровергла запрет на встречи детей с Дедом Морозом 28 декабря 2020, 18:58 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в правилах Роспотребнадзора на новогодние праздники нет запрета на посещения детей Дедом Морозом и Снегурочкой. «Наши уважаемая санитарно-эпидемиологическая служба и главный санитарный врач издали временные методические рекомендации на новогодние праздники, как надо себя вести. По поводу Деда Мороза и Снегурочки там ничего нет. Есть лишь одна просьба – какое-то расстояние соблюдать, когда вручаешь подарки детишкам», – цитирует РИА «Новости» слова вице-премьера, сказанные в эфире Первого канала. Ранее сообщалось, что главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина не рекомендовала родителям приглашать домой для детей Деда Мороза и Снегурочку из-за риска распространения коронавируса. Она также добавила, что необходимо воздержаться от встречи Нового Года большой компанией и отпраздновать в ограниченном кругу.

В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19 28 декабря 2020, 03:30 Текст: Алина Назарова

Несколько районов Баварии вынужденно перенесли запланированное на воскресенье начало вакцинации от коронавируса из-за недочетов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA. Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек – она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до пяти дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей. «Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить», – рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер, передает РИА «Новости». Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными. Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как «незначительный». В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Тем временем Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов. Алису Фрейндлих госпитализировали в Петербурге с коронавирусом 28 декабря 2020, 12:49

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус», сообщили в медучреждении. «Да, лежит [в больнице], и дочь ее тоже. В обычной палате», – передает ТАСС со ссылкой на источник. У обеих выявлен коронавирус. Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала «Советский экран». Также актриса исполнила роли в фильмах «Полосатый рейс» (1961), «Соломенная шляпка» (1974), «Старомодная комедия» (1979), «Жестокий романс» (1984), «Подмосковные вечера» (1994), «На Верхней Масловке» (2005), «Линия Марты» (2014) и других картинах. Фрейндлих более 20 лет проработала в Театре им. Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ярких ролей. В 1983 году перешла в труппу БДТ, в репертуаре этого театра у актрисы сейчас пять спектаклей, в том числе созданных специально для нее. Ранее коронавирус выявили у народной артистки России Ирины Муравьевой. Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca 28 декабря 2020, 19:14 Текст: Ксения Панькова

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости». «То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24». При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять. «А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург. Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса. Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V». Посол России сказал, когда первая партия «Спутник V» поступит в Белоруссию 27 декабря 2020, 21:45 Текст: Ксения Панькова

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале 2021 года, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире белорусского телеканала СТВ. «Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации», – цитирует ТАСС Мезенцева. Посол России высоко оценил профессионализм белорусских экспертов, которые выдали регистрацию российской вакцине «Спутник V». «Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно», – отметил российский посол. Напомним, 21 декабря в РФПИ сообщили, что Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства. Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer 28 декабря 2020, 15:25 Текст: Абдулла Шакиров

Пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer, сообщило министерство здравоохранения Израиля. Мужчина страдал сердечным и онкологическим заболеваниями и уже перенес ранее несколько сердечных приступов. Предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, передает РИА «Новости». Минздрав Израиля собрал специальную комиссию по расследованию инцидента. Отмечается, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы. Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 19 млн 28 декабря 2020, 02:25 Текст: Алина Назарова

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 19 000 572, скончались 332 145 пациентов с COVID-19, передает РИА «Новости». Между тем, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии. Тем временем полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам. Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне 27 декабря 2020, 21:11 Текст: Ксения Панькова

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и порекомендовал частным бизнес-компаниям по возможности оставить сотрудников дома. «Друзья, я подписал Указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днем. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным», – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также порекомендовал частным бизнес-компаниям в Чечне «последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома». При этом он отметил, что организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать. «Новый год – это особый праздник. Теперь многие семьи смогут не только основательно подготовиться к предстоящему торжеству, но и проводить по своему усмотрению последний день декабря», – добавил глава Чечни. Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы уже объявили 31 декабря выходным. В частности, власти Москвы сделали этот день выходным для бюджетников, а также рекомендовали работодателям принять аналогичное решение. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом 27 декабря 2020, 23:18 Текст: Алина Назарова

За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации. «В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – сообщили в штабе, передает ТАСС. Всего в столице зарегистрировано 10 989 летальных исходов из-за коронавируса. Кремль объяснил, почему Путин пока не привился от COVID-19 28 декабря 2020, 13:32

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Тот факт, что президент Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, не отражается на доверии населения к российской вакцине от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, отражается ли «промедление Путина» на доверии к российской вакцине, передает РИА «Новости». «Никоим образом! Никакой связи мы здесь не усматриваем. А после заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, собственно, потом уже и президент примет решение, он об этом говорил», – сказал он. Представитель Кремля напомнил, что в регионах страны вакцинация уже началась. «Во все российские регионы уже направлены первые, а в ряд регионов и последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться», – добавил он. По словам Пескова, Путин не мог строить конкретные планы вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности «Спутник V» для лиц старше 60 лет. «Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», – сказал он. Пресс-секретарь добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации. Ранее Песков заявил, что президент России будет прививаться от коронавируса, он ждал завершения всех формальностей. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Турция потребовала от авиапассажиров предоставлять тесты на коронавирус с 30 декабря 28 декабря 2020, 12:41 Текст: Елизавета Булкина

Авиапассажиры с 30 декабря должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус при въезде в Турцию, сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines. «Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 (совпадает с мск) 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до шести лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут», – передает заявление авиакомпании РИА «Новости». Введение данной меры решили отложить на два дня, так как до этого власти Турции обязали с 28 декабря прибывающих в республику авиапассажиров предоставлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В связи с ростом числа случаев коронавируса власти Турции последовательно ужесточают ограничения как для граждан страны, так и для туристов. Так, 22 декабря в отелях страны запретили все развлекательные новогодние программы. Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении непрерывного комендантского часа с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом власти решили, что комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов. В Biocad оценили риск задержки поставок «Спутник V» из-за сложностей производства 28 декабря 2020, 12:34 Текст: Елизавета Булкина

Сложности, которые могут возникнуть при производстве компонентов для российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не станут причиной задержки поставок, заявил генеральный директор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью телеканалу «Россия 24». «Они [компоненты вакцины] технологически разные, производство каждого из компонентов имеет отличия в технологии. Одна технология производится более спокойно и быстро, вторая технология имеет свои особенности, но это не является причиной для задержек поставки вакцин, ну и тем более для того, чтобы не обеспечить в полном объеме для населения страны», – передает его слова ТАСС. Напомним, 16 декабря Biocad начала поставки «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В России за сутки выявлено 27,7 тыс. случаев коронавируса 28 декабря 2020, 10:48

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 3748, Московской области – 1606. Всего в стране выявлено 3 078 035 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 471 309 человек, из них 20 480 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 487 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 55 265 человек. Накануне, 27 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 284. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 497. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Медики рассказали о состоянии Фрейндлих 28 декабря 2020, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Госпитализированная с коронавирусом Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России. «Сейчас Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, но не на ИВЛ… Состояние тяжелое, но стабильное», – передает слова представительницы медучреждения РИА «Новости». «До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по «скорой», она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», – добавила собеседница агентства.



Больница обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии. Ранее сообщалось, что Фрейндлих и ее дочь госпитализированы с коронавирусом. «Британский» штамм COVID-19 выявили на границе Финляндии с Россией 28 декабря 2020, 14:58 Текст: Абдулла Шакиров

В Финляндии в районе Кюменлааксо, что на границе с Выборгом, выявлены случаи заболевания штаммом коронавируса, мутировавшим в Великобритании, сообщили финские СМИ. Первый носитель «британского» штамма коронавируса был выявлен во время католического Рождества. Заболевший прибыл из Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kouvolan Sanomat. Медицинская служба района Кюменлааксо начала отслеживание цепочек заражения для предотвращения распространения нового штамма COVID-19. Отмечается, что ведомство здравоохранения и социального благополучия Финляндии попросило всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это относится даже к тем, кто уже сдавал тесты после возвращения из-за границы. С начала пандемии коронавируса в стране выявлено 35 137 случаев заболевания, из них 546 летальные. Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены. Число умерших в доме престарелых в Бельгии выросло до 23 28 декабря 2020, 15:19 Текст: Ксения Панькова

Число скончавшихся от COVID-19 в доме престарелых в бельгийском Моле достигло 23 за последние три недели, сообщил бургомистр города Вим Кайерс, сообщило бельгийское информагентство Belga. «Еще пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались, таким образом, всего умерли 23 человека», – приводит слова главы города РИА «Новости». Ранее The Sun сообщал, что не менее 18 проживавших в доме престарелых в бельгийском Моле скончались от коронавируса после визита аниматора, переодетого в Санта-Клауса, который был заражен COVID-19.