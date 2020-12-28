Актер Жигунов госпитализирован с COVID-19 в Крыму

Актер Сергей Жигунов сообщил, что он госпитализирован с коронавирусом в госпиталь Ялты, развернутый в Ливадийской больнице.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», – написал Жигунов на своей странице в Instagram.

Актер также поблагодарил медиков Ялтинского госпиталя, отметив, что там работают «прекрасные врачи». В свою очередь подписчики Жигунова пожелали ему сил и скорейшего выздоровления.

Жигунов известен своими ролями в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах». Многие из фильмов, в которых он снимался как актер или выступал в качестве продюсера, были сняты в Крыму.

За минувшие сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания.