Голикова оценила эффективность российской вакцины против «британского» штамма COVID-19

Российская вакцина от коронавируса гарантировано защитит от «британского» штамма COVID-19, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Пока у нас нет оснований сомневаться в этом», – передает слова вице-премьера РИА «Новости».

По словам Голиковой, российские специалисты приступили к подробному изучению нового штамма коронавируса после того, как британцы выложили геном. Она также отметила, что продолжение вакцинации от COVID-19 нормализует эпидемиологическую обстановку к весне. «Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации», – сказала Голикова.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».