Судьбу МКС определят в начале 2021 года

Судьба Международной космической станции (МКС) будет определена в первом квартале 2021 года, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Еще судьба МКС до конца не решена, она будет, наверное, определена где-то в первом квартале следующего года», – передает его слова РИА «Новости». Борисов добавил, что в 2021 году, возможно, состоится запуск нового российского модуля к МКС, который «может быть впоследствии станет базой для российской станции».

Роскосмос в 2021 году планирует приступить к переговорам со странами-партнерами по МКС о сроке ее эксплуатации, который зависит как от технических, так и от политических вопросов.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить».