В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса

Снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии, заявил заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», – сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Покровский, никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но бороться с ними еще труднее, поскольку вакцин до сих пор от них нет.

При этом академик призвал не бояться эпидемии чумы, так как методика ее лечения известна и проста.

«У нас в России и в окружающих странах специальные противочумные станции следят», – пояснил он. Ученый подчеркнул, что эта болезнь полностью излечима.

Он также выразил надежду на то, что «к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться».

За минувшие сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявлено 3 млн 50 тыс. 240 заболевших.