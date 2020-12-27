Правительство решило выделить регионам на дороги 172 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления и распределения регионам более 172,3 млрд рублей на дорожную инфраструктуру. Эти средства будут направлены субъектам в течение трех лет.

«В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог», – сказано на сайте кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру с интеллектуальными транспортными системами, автоматизирующими процессы управления трафиком. Уточняется, что средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее Мишустин заявил, что на финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года будет направлено более 39 трлн рублей.