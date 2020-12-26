Российские саночники выступят на ЧМ с логотипом федерации Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в парном катании 26 декабря 2020, 17:35

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали трехкратными чемпионами России по фигурному катанию, победив в парном катании на чемпионате страны в Челябинске. Тарасова и Морозов, лидировавшие после короткой программы, получили за свой произвольный прокат 147,58 балла. В сумме пара набрала 228,23 балла и заняла итоговое первое место, передает РИА «Новости». Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,99), замкнули тройку призеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39). Чемпионат России в Челябинске завершится 26 декабря. В сентябре Морозов сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Дуэт пропустил этап Кубка России в Сызрани.

