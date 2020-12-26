Синоптики рассказали о погоде в Москве

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в российской столице составит минус два – ноль градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус семи градусов, передает ТАСС.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье 26 декабря температура будет колебаться в пределах минус пяти – нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.