Главу федерации рукопашного боя Севастополя арестовали за убийство жены

В Севастополе арестовали местного жителя, обвиняемого в убийстве 33-летней жены. Женщину нашли закопанной на пустыре в районе Монастырского шоссе, на теле были обнаружены следы насильственной смерти.

«Предъявлено обвинение по факту убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» сообщение следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

О пропаже женщины в правоохранительные органы сообщили 21 декабря ее родственники. Следователи возбудили уголовное дело, к поискам пропавшей были привлечены волонтеры отряда «Лиза Алерт Крым». В ходе следствия были получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа, а также установлена территория сокрытия тела, говорится на сайте ведомства. Как рассказали в правоохранительных органах, обвиняемый – президент федерации армейского рукопашного боя Севастополя Виктор Футурнюк.

В ноябре мужчина в Калининграде убил бывшую жену. Ранее в Ленинградской области мужчина убил топором жену в торговом центре.