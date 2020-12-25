Обостренная реакция Израиля на интервью российского посла удивила Москву

Россия удивлена обостренной реакцией Израиля на вопросы в интервью российского посла Анатолия Викторова изданию Jerusalem post. МИД подчеркивает, что его заявления по ближневосточной проблематике соответствуют позиции Москвы, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике», говорится в комментарии Захаровой, который приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.



Россия, по словам представителя МИДа, оценивает нормализацию отношений Израиля с его арабскими соседями в целом положительно как возможность установления новых каналов цивилизованного, основанного на международно-правовых нормах общения. В Москве исходят из того, что сохранение конфронтации и отказ от диалога только затрудняют нахождение решений по урегулированию арабо-израильского конфликта.

Она уточнила, что Россия всегда говорила о том, что палестинская проблема была и остается центральной для обеспечения мира на Ближнем Востоке, без ее решения устойчивую и долгосрочную стабилизацию в регионе обеспечить невозможно.



При этом, добавила Захарова, Россия никогда не скрывала своего отрицательного отношения к авиаударам Израиля по территории Сирии, так как такие действия способствуют дестабилизации в регионе.



«Подтверждаем нашу заинтересованность в продолжении регулярных консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности в ближневосточном регионе. Высоко ценим сложившийся между нами доверительный и конструктивный диалог. Настроены и впредь, как отметил в упомянутом интервью наш посол в Израиле, в процессе принятия решений учитывать озабоченности Израиля в сфере безопасности», – заявила Захарова.

Напомним, 9 декабря посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля после интервью газете Jerusalem post о нерешенном израильско-палестинском конфликте.

Глава российской дипмиссии заявил в интервью изданию о том, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе.