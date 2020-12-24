«Молодежка ОНФ» подвела итоги работы за год

Прошедший год для «Молодежки ОНФ» стал одним из самых результативных. В 2020 году в рамках штабов #МыВместе в регионах члены организации разводили продукты и лекарства нуждающимся, взяли шефство над пожилыми и одинокими, рассказал замруководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, подводя итоги работы.

«Команда «Молодежки ОНФ» стала больше, сильнее, профессиональнее. К нам присоединились студенты, взрослые люди, которые не хотели оставаться в стороне. В рамках штабов #МыВместе в регионах наши ребята разводили продукты и лекарства нуждающимся. Мы взяли шефство над пожилыми и одинокими. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с ФМБА, МЧС и Рослесхозом. Очень знаково и здорово, что такие крупные организации воспринимают нас не просто как волонтеров, а как полноценных партнеров, которые всегда готовы максимально оперативно включиться там, где нужна помощь», – рассказал Кастюкевич.

Подведение итогов, учитывая эпидемиологическую обстановку, прошло в онлайн формате. Одним из первых к «Молодежке ОНФ» обратился сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

«Дорогая моя «Молодежка ОНФ», я выступаю как Дед Мороз. Имею на это право. Я поздравляю вас с наступающим новым годом. Хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали в 2020 году – очень тяжелом и необычном. Вы молодцы. Общероссийский Народный Фронт внимательно следит за вашей работой и поддерживает вас во всем. Вы достойны очень приятных слов. Здоровья вам, благополучия и огромное спасибо! Будьте счастливы!» – сказал Рошаль.

В Рослесхозе высоко оценили деятельность команды «Молодежка ОНФ» в ходе проведения лесовосстановительных акций и мероприятий, направленных на профилактику лесных пожаров. Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что совместная работа с «Молодежкой ОНФ» подтверждает, насколько высок запрос общества на поддержание экологической стабильности в нашей стране.

Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар рассказал, что в сфере добровольчества очень часто достаточно иметь желания помогать. Но для волонтера в сфере безопасности одного желания мало – нужны компетенции, навыки и профессионализм, поскольку главное в зоне ликвидации последствий ЧС – не навредить. Этому надо учиться и МЧС России активно ведет работу по подготовке волонтеров.

За тысячи проведенных мониторингов в рамках акции «Безопасность детства» ребят поблагодарила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, пожелав команде «крепкого здоровья и сил для добрых дел».

А руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова отметила неравнодушие участников команды, небезразличие, активную жизненную позицию и стремление делать мир вокруг себя лучше.

«Спасибо Вам за бесстрашное желание помогать. Мы, врачи, со своей стороны делаем все, чтобы обеспечить безопасность добровольцев и волонтеров. А вы продолжаете поддерживать не только врачей, помогая в перепрофилировании больниц под «ковид – госпитали» и разводя их по пациентам, но и всех, кто нуждается в помощи», – отметила Скворцова.

Группы быстрого реагирования «Молодежки ОНФ», более тысячи человек работали по перепрофилированию больниц в «ковид – госпитали» в 69 регионах страны, в общей сложности оказав содействие в оборудовании 25 тыс. койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. Сегодня участники команды задействованы в 183 клиниках в 49 регионах страны. Наряду с уже привычным перечнем работ, ребята развозят бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома.

«Молодежке ОНФ» удалось провести два образовательных форума для участников команд, а также такие акции, как «Марафон для сельских библиотек», «В чем сила», «Оставайся донором», «Сохраним Лес», «Безопасность детства» и другие. Отдельное внимание в ходе пресс – конференции уделили работе групп быстрого реагирования «Молодежки ОНФ» в зонах ЧС.

«В этом году мы работали в Иркутской, Рязанской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, в Красноярском крае на Таймыре. Территории прибавляются, однако те регионы, в которых помогали ранее – остаются. И если раньше у нас хватало ресурса только на одну территорию ЧС, то в этом году мы одновременно выдвигались в несколько точек и еще оставался резерв для оперативного реагирования. Это значит, что команда стала больше и сильнее», – отметил Кастюкевич.

Во многих регионах работу «Молодежки ОНФ» активно поддерживают местные власти. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поделился опытом работы с региональной командой «Молодежкой ОНФ».

«Мы можем и должны опираться на общественников и волонтеров. Время пандемии высветило не только существующие проблемы, но и лучшие человеческие качества. Ребята пришли на помощь землякам в период изоляции, не остались равнодушными к проблемам пожилых людей, взяли шефство над пенсионерами, одинокими и нуждающимися семьями. Не забывали о ветеранах войны и тружениках тыла. Спасибо большое!» – поблагодарил команду Осипов.

Кастюкевич отметил, что стать участником команды «МолодежкаОНФ» может каждый. Он также поделился планами, в числе которых помощь врачам, увеличение команды в регионах, развитие обучающих программ по разным направлениям и работа в рамках уже ставших традиционными акций.

«Молодежка ОНФ» сегодня – это полноценная платформа, которая помогает строить гражданское общество. И самое главное достижение – это то, что нам верят люди. Они нас ждут и надеются на нашу помощь. Все только начинается!» – подытожил Кастюкевич.