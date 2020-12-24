Ростуризм предложил включить в программу кешбэка все санатории

В программу туристического кешбэка может быть включен весь санаторно-курортный комплекс России, а не только прошедшие классификацию здравницы, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка. В этом году удалось включить только те санатории, которые прошли классификацию», – передает ТАСС слова Догузовой.

Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.