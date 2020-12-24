Рубль вырос к доллару Рубль вырос к доллару 24 декабря 2020, 10:23 Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился на 0,02%, до 75,0675 руб., евро вырос на 0,12%, до 91,6 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.07 курс доллара опустился до 75,005 руб. (-0,1%), евро находился на уровне 91,6 руб. (+0,12%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

