ФТС заявила о двукратном росте суммы таможенных платежей за посылки

Сумма таможенных платежей за посылки стоимостью свыше 200 евро выросла вдвое за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,6 млрд рублей, сообщил руководитель ФТС Владимир Булавин.

«В 2020 году произошло существенное увеличение количества посылок стоимостью свыше 200 евро, с которых начисляются таможенные платежи: с 250 тысяч до 860 тыс. рублей. Практически в два раза возросли и платежи по ним: с 800 млн руб. в 2019 году до 1,6 млрд руб. в 2020 году. При этом, с точки зрения таможенного оформления, никаких проблем по обработке возросших объемов «платных» отправлений не возникло, поскольку таможенные информационные системы позволяют обрабатывать до 1,5 млн посылок в сутки», – передает ТАСС слова Булавина в интервью программе «Поздняков».

В пресс-службе ФТС ТАСС сообщили, что с превышением беспошлинного порога за 11 месяцев 2020 года оформлено 287 тыс. международных почтовых отправлений (МПО) и 482 тыс. экспресс-грузов, суммы таможенных платежей по ним составили 448 млн руб. и 1,2 млрд руб. соответственно. При этом за 11 месяцев 2019 года с превышением беспошлинного порога было оформлено 111 тыс. МПО и 112 тыс. экспресс-грузов, а суммы таможенных платежей по ним составили 326 млн руб. и 520 млн руб. соответственно, добавили в ФТС.

Напомним, беспошлинный порог покупок в зарубежных интернет-магазинах с 1 января 2020 года снизился до 200 евро, ранее беспошлинный лимит составлял 500 евро.