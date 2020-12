Роскосмос выпустил комикс про женщину-космонавта

Предприятие «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») выпустило комикс про женщину-космонавта, он доступен для покупки на открытом предприятием сайте с космическими сувенирами.

«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с ее фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе», – передает РИА «Новости» описание к комиксу.

Комикс можно приобрести за 950 рублей на русском или английском языках. На его обложке над названием Let's go to the space изображен логотип компании «Главкосмос». На оборотной стороне указано, что комикс выпущен тиражом в 1 тыс. экземпляров.

Судя по выложенным иллюстрациям из комикса, в нем идет речь о подготовке и полету на МКС женщины-космонавта. В момент примерки летного скафандра женщина хвалит его красоту, но, вероятно, с отсылкой к фильму «Бриллиантовая рука» задает вопрос: «А есть такой же, но цвета фуксии?»

Сейчас в российском отряде космонавтов 30 человек. Из них только одна женщина – Анна Кикина. В космос она не летала.

Кроме того, на сайте glavstore за 2490 рублей можно приобрести настенный календарь на 2021 год, художественное оформление которого посвящено юбилею полета Юрия Гагарина. Также в ассортименте набор открыток с изображением космической техники и девушками-сотрудницами ракетно-космической отрасли, изображенными в стиле пинап. Цена наборов – 390 рублей. Кроме того, на сайте представлены художественные изображения Восточного и Байконура по цене 540 рублей.

В продаже имеются магниты и флэшка в форме ракеты «Союз», макеты ракет «Союз», имеется раздел с одеждой, но он пока не заполнен.

«У нас есть то, чего нет у других: качественные космические товары, которые приятно не только получать, но и дарить», – говорится на сайте. На сайте указано, что он находится на стадии разработки и наполнения, в связи с чем некоторые разделы могут быть не активны.

Напомним, в ноябре госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина.