Америку предупредили о «печальных последствиях» нынешней политики в отношении России

Администрации США стоит пересмотреть свою внешнюю политику в отношении России и Китая, поскольку продолжение сложившегося курса может привести к печальным последствиям, считает американское издание National Interest.

Издание указывает, что политика США на российском направлении скрывает в себе три угрозы: возможность прямого столкновения между Москвой и Вашингтоном в регионах, где они встречаются лицом к лицу, например, в Сирии; рост числа россиян, якобы считающих, что обострение – единственный путь развития отношений с США; возможность альянса России и Китая, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что в мире растет вероятность ядерного противостояния, пока Вашингтон стремится поддерживать свою гегемонию, недооценивая последствия внешнеполитических решений.

США полагаются на «ненадежных союзников», как отмечает издание, в частности НАТО, в противостоянии с «ненужными противниками» – Россией и Китаем.

В статье указывается, что Россия действовала осторожно до тех пор, пока расширение Североатлантического альянса не коснулось бывших советских республик. «Более того, чтобы сделать возможным расширение НАТО, Латвия и Эстония лишили гражданских прав своих граждан русского происхождения», – отмечает издание.

Также в статье говорится, что Россия и Китай предпочли бы нормальные отношения с США антиамериканскому союзу. «Необходимо признать, что международные отношения редко бывают черно-белыми. Союзы должны быть средством политики США, но не целью. И, нравится нам это или нет, история всегда повторяется. Те, кто противятся принятию этого, рискуют оказаться на ее неправильной стороне», – резюмирует издание.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена.

Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах.

Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России.